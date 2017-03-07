Мутко: первый и второй дивизион сохранятся, будет обсуждаться количество команд

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об итогах исполкома Российского футбольного союза, который сегодня проходил в Москве.
«Исполком прошёл в деловой обстановке. Было поставлено два вопроса: мы прошлись по повестке предстоящей конференции, на которой мы рассмотрим вопрос о членах футбольного союза. Позиция РФС будет следующей: есть некие критерии ФИФА, что 75% голосов принадлежат региональному футболу, 25% – профессиональному. Вскоре у нас должен будет появиться устоявшийся состав РФС. Мы будем стараться работать для объединения региональных федераций, профессиональные лиги, ассоциаций тренеров и прочих структур. Это направление в развитии РФС будет главным. Также около семи членов будут выведены из состава РФС.
Также уточнили некоторые процедурные вопросы: структуры комитетов, добавили комитет по маркетингу и уточнили полномочия ряда комитетов, например мини-футбола и пляжного футбола. Глобальных изменений в уставе не будет, введены чисто технические правки.
Рассматривались четыре вопроса: это организационные вопросы, то есть финансовый фэйр-плей, защита доморощенных игроков, потолки зарплат лимиты. Дорожные карты – что, где и когда должно будет построено. Все изменения будут вводиться после сезона 2018/19, но что-то может быть внесено с сезона 2017/18. Обсуждали структуры соревнований. Первый и второй дивизион сохранятся, будет обсуждаться количество команд и требования к ним по доморощенным игрокам. Этот вопрос ещё будет обсуждаться.
Третий вопрос был посвящён массовому футболу, обсуждали как сделать так, чтобы во главе всего этого стоял футбольный союз. В этих же рамках обсуждалась пропаганда и популяризация футбола. Были рассмотрены футбольные вопросы: регламенты среди команд спортивных школ вызвали большие споры. С одной стороны хочется расширения, с другой видно, что по 15:0 одни детские школы выигрывают у других и играют семь дней подряд. Этот вопрос ещё будет обсуждаться. Утверждены первенства среди любительских команд, незначительные изменения коснулись лицензирования футбольных команд.
Мы утвердили все списки судей и инспекторов первого, второго дивизиона, РФПЛ. Всего лицензирование прошли 20 человек, три человека – после пересдачи. Ряд арбитров не прошли испытания, остальные были допущены к судейству», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.