Во вторник, 7 марта, в Доме футбола прошло очередное заседание исполкома РФС. По окончании заседания президент РФС Виталий Мутко сообщил, что РФПЛ получит право наказывать клубы проведением домашней игры на поле соперника.
«Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жёсткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-Лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион. А то получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают. Не можете – давайте поможем, уложим искусственный газон, подогрев. Уфа и Самара находятся рядом, только один стадион почему-то готов, а другой нет. Это несерьёзно», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.