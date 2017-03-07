8 марта РФС назовёт новых соперников сборной России по товарищеским матчам

Российский футбольный союз 8 марта объявит новых соперников сборной России по товарищеским матчам. Об этом на заседании исполкома рассказал президент РФС Виталий Мутко.
«Вчера мы анонсировали, что «Первый канал» будет транслировать ближайшие игры сборных — с Кот’д-Ивуаром и Бельгией, давайте пока сосредоточимся на них. Вчера мы согласовали контракты на июньские игры и тренировочный сбор. Одна из них будет сыграна на выезде, другая в Москве. Имена команд будут объявлены завтра», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.