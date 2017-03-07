Прядкин: РФПЛ ужесточит наказание для клубов, не исполняющих требования лиги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после исполкома РФС, который прошёл сегодня, рассказал о намерении ужесточить требования к клубам Премьер-Лиги.
«РФПЛ и так наделён правами, но Виталий Мутко правильно сказал, что нам надо расширить эти права. Особенно с точки зрения соответствия критериев и соответствия уровня клубов высшего дивизиона. Это в первую очередь касается инфраструктуры и подготовки полей. Члены исполкома и президент РФС согласны, что на матче РФПЛ не должно быть всего 1000 зрителей.
Любой клуб при вступлении в РФПЛ и лицензировании указывает запасную арену. Если есть форс-мажорные обстоятельства: тогда Премьер-Лига сама назначает время и место проведения матча. Виталий Мутко правильно сказал, что РФПЛ нужно применять более жёсткие решения, чтобы заставить клубы исполнять требования Премьер-Лиги. Мы ужесточим наказание для клубов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.