Азар: Кэрролл — один из лучших в мире при игре в воздухе, но «Челси» справился

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу команды над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в гостевом матче 27-го тура Премьер-лиги.
«Здесь всегда тяжёлые матчи, мы знаем, что всегда нужно биться все 90 минут, и мы справились с этим. Мы не провели лучший матч в сезоне, мы не реализовали несколько моментов, но в конечном счёте мы забили два мяча и выиграли встречу. В итоге мы набрали 3 очка, а это важнее всего. Мы играли и заслужили победу.
Энди Кэрролл является одним из лучших футболистов в мире при игре в воздухе, но мы справились с этим, вся оборона — Гари, Давид и Аспи — сыграла надёжно, и мы заслуженно победили», — цитирует Азара официальный сайт «Челси».