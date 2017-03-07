И. Суркис: есть договорённость с «Крыльями», что Громов может вернуться в Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с украинским полузащитником Артёмом Громовым, который накануне прибыл в расположение «Крыльев Советов».
«Громов хотел играть, мы ему предоставили статус свободного агента. Насколько мне известно, он перешёл в «Крылья Советов». Громов ушёл как свободный агент на полгода, у нас есть договорённость, что если он будет нам нужен и у него будет желание, то он может вернуться к нам», — цитирует Суркиса FootballHub.
27-летний игрок перешёл в «Динамо» в конце мая 2016 года из полтавской «Ворсклы». В текущем сезоне он провёл за киевлян 12 матчей, выйдя в основном составе шесть раз.