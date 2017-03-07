Моджи: «Реал» полностью осознаёт, что не знает, как надо защищаться

Бывший исполнительный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) между «Наполи» и «Реалом». В первой игре итальянский клуб уступил на выезде со счётом 1:3.
«Реал» очень уважает «Наполи», но их явно напугала игра клуба в матче с «Ромой», где «Наполи» победил со счётом 2:1. «Реал» полностью осознаёт, что не знает, как надо защищаться, поэтому стратегия «Наполи» должна быть осторожной: они не могут просто броситься вперёд с самого начала встречи. Если у «Реала» будет много пространства, он за это накажет", — сказал Моджи в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.
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