Р. Фердинанд: Венгер не может дать ответ, в чём причина неудач «Арсенала»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что последние 10 лет получились провальными для лондонского «Арсенала» и главного тренера команды Арсена Венгера в плане трофеев. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «канониры» на своём поле проиграли «Баварии» со счётом 1:5 и вылетели из турнира. В первой игре «Арсенал» также потерпел поражение — 1:5.
«С точки зрения трофеев, как английских, так и европейских, последние 10 лет — сплошное разочарование для Арсена Венгера. Очень обидно видеть, как он вылетает из турнира после всей проделанной работы. Сейчас дела у „Арсенала“ идут не так, как надо, и главный тренер, похоже, не может дать ответ, в чём причина неудач», — приводит слова Фердинанда BBC.