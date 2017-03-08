Анчелотти в 11-й раз вышел в 1/4 финала ЛЧ, вплотную приблизившись к Фергюсону

Для главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2016/17 стал 11-м в карьере. По этому показателю итальянский специалист находится на втором месте после сэра Алекса Фергюсона, который во главе «Манчестер Юнайтед» выходил в 1/4 финала самого престижного клубного турнира Европы 12 раз.
Напомним, в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» по сумме двух матчей разгромила лондонский «Арсенал». Обе встречи закончились со счётом 5:1 в пользу мюнхенского клуба.