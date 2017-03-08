«Наполи» — «Реал» — 1:3. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал», состоявшегося 7 марта в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершившегося победой «сливочных» со счётом 3:1.
На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс. В начале второй половины игры капитан «Реала» Серхио Рамос восстановил равенство, а на 57-й минуте он же попал мячом в Мертенса, от которого снаряд полетел в створ. Перед финальным свистком Альваро Мората установил окончательный счёт в матче.
Видео всех голов матча «Наполи» — «Реал» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.