«Арсенал» — «Бавария» — 1:5. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Канониры» вышли вперёд после гола Тео Уолкотта на 20-й минуте. Во втором тайме в составе «Баварии» отличились Роберт Левандовски (55-я минута, с пенальти), Арьен Роббен (68), Дуглас Коста (78) и Артуро Видаль (80, 85).
Видео всех голов матча «Арсенал» — «Бавария» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.