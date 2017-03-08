«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к хавбеку «Порту» Данилу

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Порту» Данилу Перейра. Как сообщает A Bola, представители обоих английских клубов присутствовали на последнем домашнем матче «драконов» с «Насьоналом» (7:0), чтобы понаблюдать за игрой 25-летнего футболиста.
Также отмечается, что аккредитацию на эту игру получили скауты «Кайзерслаутерна», «Монпелье», «Ниццы», «Севильи» и «Трабзонспора».
Данилу выступает за «Порту» с 2015 года, когда перешёл из «Маритиму». В текущем сезоне португалец провёл 20 матчей, забив два мяча.