Аллегри требует от «Ювентуса» четырёхлетний контракт и € 5 млн за сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, которого последнее время сватали в «Арсенал» и «Барселону», выдвинул руководству «старой синьоры» свои условия по новому контракту. Договор 49-летнего специалиста истекает летом 2018 года
Il Tempo сообщает, что Аллегри просит новый четырёхлетний контракт с окладом в € 5 млн за сезон. Также специалист хочет полностью контролировать все вопросы, которые касаются первой команды.
Окончательный ответ от руководства Массимилиано Аллегри ждёт до конца марта.