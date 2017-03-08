«Фиорентина» и «Интер» договорились о трансфере Бернардески за € 40 млн

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески может сменить один итальянский клуб на другой. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Интер», представители которого уже согласовали все условия сделки с «фиалками».
Il Messaggero сообщает, что «Интер» выложит за итальянского форварда € 40 млн. В ближайшее время представители миланского клуба встретятся с агентами игрока, чтобы обсудить детали контракта.
Действующее соглашение Бернардески с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 официальных матчах за «фиалок», забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.