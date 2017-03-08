Гвидетти: то, что «Краснодар» выбил из борьбы «Фенербахче», уже говорит обо всём

Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча состоится в Испании 9 марта, начало — в 23:05 мск.
«Краснодар» – очень сильная, непростая команда. Тот факт, что она выбила из борьбы «Фенербахче», уже говорит обо всём. Важно действовать интенсивно, использовать быстрый пас, много прессинговать.
Сейчас важнейший момент для клуба и всего города – отличная возможность попасть в четвертьфинал еврокубка», – цитирует Гвидетти официальный сайт УЕФА.