Радимов: раз не забиваем, нужно создавать в два раза больше моментов

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимика» (0:1) в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
«Качеством игры я доволен. Другое дело, что результат — тут и говорить нечего. Будем ли подавать протест на судейство? Кому? Для кого? Не поставил пенальти — все видели, что нарушение там было. Вы сами прекрасно знаете ситуацию с судейством в нашей стране. Но играли мы, повторюсь, хорошо, доминировали весь матч и создали достаточное количество голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит нужно создавать в два раза больше. Мы понимаем, что нужно добиваться результата», — цитирует Радимова официальный сайт «Зенита».