Рауль — о шансах «Барселоны» отыграть 4 мяча у «ПСЖ»: это специализация «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль оценил шансы «Барселоны» пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Париже сине-гранатовые проиграли со счётом 0:4.
«Это очень трудно. Если есть команда, которая может отыграться в такой ситуации, то это «Реал». Это его специализация.
Если «ПСЖ» сыграет так же, как в первом матче, то „Барселона“ не сможет забить четыре или пять мячей, как это часто бывает в чемпионате.
«Барселона» должна провести очень хороший матч, а «ПСЖ» — очень плохой», — цитирует Рауля Le Figaro.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится на стадионе «Камп Ноу» 8 марта. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ».
Веришь, что «Барселона» сумеет победить крупно? Бери лучших игроков каталонского клуба в свою команду!