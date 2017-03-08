Бентли: «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать «Ростов» ни на минуту

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур», «Ростова» и сборной Англии Дэвид Бентли предостерёг «Манчестер Юнайтед» от недооценки ростовчан. 9 марта манкунианцы сыграют с «Ростовом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«После затяжных проблем с коленом я решил попробовать себя за пределами Англии. Агент предложил вариант с „Ростовом“. Меня привлекла возможность стать первым английским футболистом в России – это уникальный опыт. В „Ростове“ было хорошо. Меня окружали профессионалы, которые помогали во всём, — прекрасные люди. Все эти предрассудки по поводу России ничем не подкреплены. Там достаточно комфортно. „Ростов“ играет на стадионе, напоминающем старые английские арены. „Манчестер Юнайтед“ будет непросто. Нельзя недооценивать ростовчан ни на минуту. Эта команда здорово себя проявила, обыгрывала „Баварию“, и ростовчане остаются тёмной лошадкой», — приводит слова Бентли Press Association Sport.