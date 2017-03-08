Анчелотти: хотелось бы сыграть с «Реалом» в финале, а не четвертьфинале ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что был бы не против встретиться в финале Лиги чемпионов с «Реалом», который он в прошлом возглавлял. Мюнхенский и мадридский клубы уже обеспечили себе место в 1/4 финала турнира. Главный матч европейского сезона пройдёт 3 июня в Кардиффе.
«Я не хочу, чтобы «Реал» достался нам в четвертьфинале. Хотелось бы встретиться с этой командой в финальном матче в Кардиффе», — цитирует Анчелотти AS.
Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. У руля «сливочных» он выиграл Лигу чемпионов (сезон-2013/14), Кубок Испании (сезон-2013/14), Суперкубок УЕФА (2014) и клубный чемпионат мира (2014).