Тренер «Сельты»: нет ощущения, что мы фавориты противостояния с «Краснодаром»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра пройдёт 9 марта, ответная — 16 марта.
«Краснодар» — это очень организованная команда. С определённым стилем, который она исповедует. В ней очень хорошие центральные игроки, которые держат мяч, играют в атакующий футбол, а при обороне прессингуют. Это хорошая команда. Мы всегда анализируем противников. «Краснодар» — не исключение. Впечатление о матче со «Спартаком» я оставлю при себе.
Не могу сказать, на что мы рассчитываем в матче с «Краснодаром». Так же было и с «Шахтёром». Мы ведь пропустили дома, но в гостях победили. Поэтому надо рассматривать двухматчевое противостояние целиком.
На самом деле нет ощущения, что мы фавориты. «Краснодар» победил «Фенербахче» — о чём тут можно говорить? У соперника сбалансированная команда.
Мы в очень хорошем расположении духа, несмотря на разгром от «Барселоны». Мы учимся на своих ошибках, поэтому победить «Краснодар» очень важно. Нам надо помнить, что есть ещё и ответная игра в России и счёт нас должен устраивать», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.