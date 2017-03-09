Нигматуллин: наверное, это лучший матч, что я видел. Великая победа «Барселоны»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Каталонцы на последних минутах забили три гола и пробились в следующий раунд, одолев соперника с общим счётом 6:5.
«Больше переживаю за «Реал», чем за «Барселону», потому сегодня болел за «ПСЖ». В какой-то степени разочарован результатом матча и работой судьи. Но, как и все, шокирован игрой. Наверное, это лучший матч, который я когда-либо видел. То, что сделала «Барселона» сегодня, действительно было очень круто. Да, вратарь Кевин Трапп не очень выручал «ПСЖ» и судьи немного помогали хозяевам. Но парижане сами виноваты, что подошли неготовыми к такой сумасшедшей «Барсе». Каталонцы победили заслуженно, и это великая победа», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.