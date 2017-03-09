Тухель: «Боруссия» заслуженно победила «Бенфику» и постарается выйти в полуфинал

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Бенфикой» (4:0) в ответном матче. В первой игре победили лиссабонцы со счётом 1:0.
«Если я скажу, что ждал такого результата, это будет неуважением к „Бенфике“. Трудно рассчитывать на четыре забитых мяча в матче с такой командой, но мы верили, что можем изменить ход противостояния, и показали это, особенно во втором тайме. Сегодня мы увидели настоящего Обамейянга. Хотя мы с большим уважением относимся к „Бенфике“, я считаю, что мы заслужили победу в противостоянии. Изо всех сил постараемся выйти в полуфинал», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.