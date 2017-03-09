Луис Энрике: дети и взрослые, этот вечер вы не забудете никогда

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил уверенность, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между его командой и «ПСЖ» (6:1) болельщики запомнят навсегда. Сине-гранатовые забили три гола в концовке и обыграли парижан по сумме двух встреч со счётом 6:5.
«Дети и взрослые, этот вечер вы не забудете никогда. Это просто безумие, уникальный спорт. Сложно описать словами то, что случилось сегодня, поскольку мы будто очутились в остросюжетном фильме. Помню лишь один матч, который был ещё более напряжённым, чем сегодняшний, и тогда я ещё сам был футболистом. Я говорил о шести голах на предматчевой пресс-конференции, поскольку у „ПСЖ“ сильная команда, которая всегда способна забить. Это был вечер, на который мы все рассчитывали. Команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.