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Вайгль: «Боруссия» могла победить «Бенфику» и в первой игре

9 марта 2017, четверг. 07:37. Футбол
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Подопечные Томаса Тухеля забили четыре гола, сохранив свои ворота в неприкосновенности. В первой игре на выезде немецкий клуб потерпел поражение со счётом 0:1.

«Боруссия» могла победить «Бенфику» и в первой игре. Но мы знали, что после поражения в первой встрече нам придётся нелегко. После последних матчей Бундеслиги наша команда прониклась уверенностью в своих силах. И мы знали, что в этом матче будем создавать голевые моменты», — цитирует Вайгля официальный сайт «Боруссии».
Источник: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд Сообщить об ошибке
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