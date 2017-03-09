Вайгль: «Боруссия» могла победить «Бенфику» и в первой игре

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Подопечные Томаса Тухеля забили четыре гола, сохранив свои ворота в неприкосновенности. В первой игре на выезде немецкий клуб потерпел поражение со счётом 0:1.
«Боруссия» могла победить «Бенфику» и в первой игре. Но мы знали, что после поражения в первой встрече нам придётся нелегко. После последних матчей Бундеслиги наша команда прониклась уверенностью в своих силах. И мы знали, что в этом матче будем создавать голевые моменты», — цитирует Вайгля официальный сайт «Боруссии».