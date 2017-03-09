Мы будем устраивать турниры с последующим просмотром значимых футбольных событий в барах и ресторанах Москвы.
«Спортивная лига «Чемпионата» стартует 16 марта в MadMan Restobar перед просмотром матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» (комментатором игры и гостем заведения станет Владимир Стогниенко). Для участников мы подготовим разминочный мультимедийный конкурс на спортивную тематику, а также пакет из 24 вопросов «60 секунд». В турнире могут принять участие все желающие! В команде может играть до шести человек включительно. Вопросы не требуют глубоких познаний в спорте. Для успешной игры в первую очередь важны логика и слаженная командная работа.
Ограничения есть только для профессиональных игроков. Профессионалами считаются те, которые в течение последнего года сыграли не менее чем в 10 профессиональных спортивных турнирах по «Что? Где? Когда?». Однако если игроков с подобным статусом будет достаточное количество, то мы сделаем отдельный командный зачёт.
На турнире действуют специальные условия участия: организационный взнос составит всего 100 рублей с человека, депозит с команды составит 4 тыс. рублей (на эти деньги команда делает заказ по меню ресторана во время интеллектуального турнира). Зарегистрировать команду можно вплоть до начала турнира при условии наличия мест в игровом зале. Однако лучше это сделать заранее на специальной странице: sportliga.club60sec.ru
Интеллектуально-развлекательная игра перед матчем «МЮ» — «Ростов»