Андреев: Мевля и Навас ничего не дадут сделать Ибрагимовичу

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором команда с берегов Дона примет «Манчестер Юнайтед».
«Есть чувство, что в Ростове понятно ничего не будет. Всё решится в Англии. Если бы меня спросили, как сыграет «Ростов» лет 10 назад, когда был сэр Алекс Фергюсон, Райан Гиггз, Пол Скоулз, я бы ответил, что у ростовчан шансов нет. Сейчас всё не так однозначно. Представьте, какой настрой будет у «Ростова». У «Манчестер Юнайтед» близко такого не будет. Ибрагимовичу придётся несладко. На поле он попадёт в переплёт. Два наших гренадёра Миха Мевля и Сесар Навас не дадут ему ничего сделать. Златан не выиграет ни одного верхового мяча, и Навас и Мевля не проиграют внизу.
Если повезёт и «Ростов» пройдёт «МЮ», это будет серьёзной заявкой на победу в турнире. А другой претендент определится в паре «Лион» – «Рома». Что касается сегодняшнего матча, то чувствую, что результат для «Ростова» будет положительным», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:00 мск.
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