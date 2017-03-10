Феллайни: «Ростов» — крепкая команда, но у «МЮ» теперь есть преимущество

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился впечатлениями от гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Игра проходила на тяжёлом газоне, но, несмотря на это, мы отличились в гостях. Тем самым наша команда имеет преимущество. 1:1 — хороший счёт в преддверии домашней встречи. Считаю, «Ростов» — крепкая команда, однако на «Олд Траффорд» будет абсолютно другой матч. 16 марта узнаем, выйдем ли в следующий этап, необходимо идти от игры к игре и не спешить», — передаёт слова Феллайни корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.