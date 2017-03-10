Вибрация поля на стадионе «Крестовский» полностью устранена

Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Албин.
Комиссия ФИФА, посетив в октябре 2016 года стадион в Санкт-Петербурге, обратила внимание на высокий уровень вибрации поля, которое пружинило. Позднее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что поле стадиона будет усилено, чтобы уменьшить вибрацию.
Арена в Северной столице России будет принимать матчи Кубка конфедерация — 2017, чемпионата мира — 2018, а также чемпионата Европы — 2020.