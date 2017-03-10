Немецкий футбольный союз доволен работой Айтекина в матче «Барселона» — «ПСЖ»

Немецкий футбольный союз остался доволен работой Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» — 6:1. Об этом сообщает AS со ссылкой на собственные источники в организации.
Источник в DFB рассказал, что руководящие органы высоко оценили работу немецкого арбитра и даже обосновали решение Айтекина на 91-й минуте назначить пенальти за фол на Луисе Суаресе. Как именно трактовали данный эпизод, источник не сообщил.
Между тем в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны. Судья уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне, а также ему грозит отстранение от работы на некоторое время.