Луис Фернандес: если бы у Месси пошла игра, они забили бы «ПСЖ» 12 голов

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Атлетика» из Бильбао Луис Фернандес проанализировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». «Барселона» победила парижан со счётом 6:1, а в первой игре на выезде потерпела поражение со счётом 0:4. Фернандес в связи с этим обратился к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.
«Это был вечер, во время которого лучший футболист мира не показал своей лучшей игры, поскольку не был в стопроцентной форме. Если бы игра у Месси пошла, они забили бы «ПСЖ» 12 голов. А так всего 6», — приводит слова Фернандеса Onda Cero.