Все игроки «Зенита» тренируются в общей группе в преддверии матча с «Амкаром»

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии выездного матча 19-го тура РФПЛ с «Амкаром», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Лишь защитник Николас Ломбертс в процессе тренировки покинул занятие, сославшись на боль в руке.
Матч «Амкар» — «Зенит» состоится 12 марта. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени. После 18 туров «Амкар» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги восьмое место, а «Зенит» располагается на второй позиции.