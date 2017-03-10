Мутко: хотел переизбираться в совет ФИФА, но там изменились критерии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет Международной федерации футбола, отметив, что не намерен подавать апелляцию на решение ФИФА.
Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года и был одним из пяти человек, которые претендовали на четыре европейских места в совете.
«Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введён новый критерий — политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право.
Об апелляции речь не идёт — это же общественная работа, всё нормально. Что касается нашей позиции, подготовки к чемпионату мира, то решение комитета никакого отношения к этому не имеет», — цитирует Мутко ТАСС.