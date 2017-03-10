Дзюба: хочу, чтобы Луческу остался в «Зените», мне с ним комфортно работается

Нападающий и капитан «Зенита» Артём Дзюба в преддверии матча 19-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится 12 марта, прокомментировал слухи о том, что Мирча Луческу может быть отправлен в отставку.
«Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался, я вообще первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что кто-то об этом говорит. Мне с ним очень комфортно работается. За всех говорить не могу, но у меня с ним очень хорошие отношения», – передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.