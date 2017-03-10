Кокорин: не страшно, что ещё не забиваю, главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится 12 марта. Начало запланировано на 11:30 мск.
«Мы едем в Пермь за тремя очками, надо побеждать. Мистер обращал внимание на то, что мы тяжело играем в гостях и давно там не удаётся побеждать. Но это было из-за большого количества игр, матчи Лиги Европы были. Сейчас остался только чемпионат России, концентрируемся только на нём. «Амкар» очень хорошо играет дома, отлично обороняется — это их конёк.
Ничего страшного, что пока мне не удалось забить, главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак». Кто будет забивать — неважно. Сможем ли мы догнать такой «Спартак»? У нас игра с ними, потом у красно-белых много тяжёлых игр. Так что, конечно, можем.
Все знают, что ЦСКА может выиграть последние 10 матчей и выиграть чемпионат. Теперь у «армейцев» другой стиль игры. Тяжело, вообще, говорить за ЦСКА. Наверное, у них какие-то проблемы, раз играют от обороны», – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.