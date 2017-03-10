Самедов: буду ли целовать эмблему «Спартака», если забью? Не думал об этом

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в преддверии матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 12 марта, ответил на вопрос о том, будет ли он целовать эмблему, если забьёт гол.
«Не думал об этом перед игрой с «Краснодаром». Думал только о положительном результате. Не вышло сыграть так, как хотел, можно было бы лучше. Старался действовать дисциплинированно.
Быстро влился в команду после возвращения. Ребята в коллективе встретили потрясающе, потому адаптация прошла без проблем», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.