КДК оштрафовал «Спартак» на 180 тыс. рублей за матч с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты комитетом в отношении «Спартака» на очередном заседании КДК за матч 18-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».
«За использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование болельщиками ненормативной лексики клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. И за болельщика, который выбежал на поле во время игры, клуб оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.