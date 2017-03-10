Матч «Томь» — «Амкар» состоится в Томске

На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей детальную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча 19-го тура «Томь» — «Амкар» в Томске. Напомним, что матч прошлого тура «Томь» — «Ростов» (0:6), который должен был пройти в Томске, был перенесён в Ростов-на-Дону из-за неготовности поля.
«До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч», — сообщается на официальном сайте «Томи».