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175 лет назад 2016
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«ПСЖ» назвал позором информацию от СМИ про поход Верратти и Матюиди в клуб

10 марта 2017, пятница. 20:09. Футбол
Пресс-служба «ПСЖ» выступила с заявлением по поводу информации французских СМИ о том, что полузащитники команды Марко Верратти и Блез Матюиди в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) побывали в ночном клубе.

Клуб назвал позором действия СМИ, в частности L’Equipe, которые распространяют непроверенную информацию, и отметил, что к этим источникам нет никакого доверия.

Ранее L’Equipe сообщил, что Верратти и Матюиди отправились на вечеринку, которая проходила в ночь с понедельника на вторник, покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. Сообщалось, что мероприятие было организовано производителем спортивной экипировки Puma и певицей Рианной, которая разработала новую коллекцию одежды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Блез Матюиди Марко Верратти
Новости. Футбол
10 марта 2017, пятница
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