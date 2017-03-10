«ПСЖ» назвал позором информацию от СМИ про поход Верратти и Матюиди в клуб

Пресс-служба «ПСЖ» выступила с заявлением по поводу информации французских СМИ о том, что полузащитники команды Марко Верратти и Блез Матюиди в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) побывали в ночном клубе.
Клуб назвал позором действия СМИ, в частности L’Equipe, которые распространяют непроверенную информацию, и отметил, что к этим источникам нет никакого доверия.
Ранее L’Equipe сообщил, что Верратти и Матюиди отправились на вечеринку, которая проходила в ночь с понедельника на вторник, покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. Сообщалось, что мероприятие было организовано производителем спортивной экипировки Puma и певицей Рианной, которая разработала новую коллекцию одежды.