Кирьяков: «Арсенал» будет биться и цепляться до последней игры

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ.
«Не сказал бы, что „Урал“ был совсем плох. Команда атаковала, доставляла нам много неприятных ситуаций в непосредственной близости от штрафной площади. Да, до стопроцентных моментов дело не доходило, наши защитники сыграли достаточно надёжно и дисциплинированно.
Наверное, на игре „Урала“ сказалось то, что они проводили третий матч за 10 дней. После 120 минут в Кубке и непростой игры с „Амкаром“ сегодня было видно, что игроки были недостаточно свежи.
Каждая игра у нас практически финальная. Мы боремся за выживание. Будем биться и цепляться до последнего матча», — заявил Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».