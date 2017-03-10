Хаби Алонсо: хотел уйти на высоком уровне, и нет уровня выше, чем «Бавария»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо рассказал о своём решении завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.
«Я всегда хотел завершить карьеру на самом высоком уровне, и для меня нет уровня выше, чем „Бавария“. У меня осталось ещё немного времени наслаждаться футбольными моментами. У нас есть возможность выиграть все титулы. Мы постараемся сделать это.
Я ещё не решил, чем займусь после завершения карьеры. Какое-то время ещё немного поживу в Мюнхене», — цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».