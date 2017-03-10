Вейналдум: «Ливерпуль» должен играть с маленькими клубами так же, как с большими

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в преддверии матча с «Бёрнли» (12 марта) в 28-м туре чемпионата Англии выразил мнение, что красные в матчах с середняками и аутсайдерами должны показывать тот же уровень футбола, что и в играх против больших команд.
«Разница в наших матчах против больших и маленьких команд состоит в уровне концентрации и настрое. У тебя будет больше шансов на победу, если с маленькими клубами ты будешь играть так же, как с большими, „Ливерпуль“ должен это делать. Нет гарантии, что какая-то игра будет простой для нас», — цитирует Вейналдума официальный сайт красных.