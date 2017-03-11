«Уфа» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30

В субботу, 11 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 19-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Крыльями Советов». Встреча начнётся в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Крылья Советов».
Встречу 11.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.
Ранее друг с другом команды встречались три раза. Два раза победу праздновали футболисты «Уфы», один раз сильнее оказывались игроки «Крылья Советов». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016-го и завершилась победой «Уфы» со счётом 1:0.