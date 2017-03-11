Почеттино: не ждал бы жалости от коллег, если бы оказался в ситуации Венгера

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мнением о критике за отсутствие титулов в адрес наставника «Арсенала» Арсена Венгера.
«Заслуженна ли критика в адрес Венгера? Это вопрос не ко мне, а к «Арсеналу» и его болельщикам. Арсен является моим коллегой. Это футбол. Я знаю своё дело и никогда не стал бы ждать жалости от своих коллег, если однажды окажусь в такой же ситуации. Чувствую ли я жалость или нет – это не важно. Я уважаю Венгера. Восхищаюсь им за 20 лет работы в «Арсенале», но могу только наблюдать со стороны, что происходит в другом клубе», — цитирует Почеттино BBC Sport.