Каборе, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, скорее всего, не сыграет в матче 19-го тура против «Локомотива». Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы футболиста.
«Каборе уже тренируется и набирает форму, а сыграет ли он — станет ясно по его состоянию. Думаю, что такое маловероятно. Если он не будет играть, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» может выиграть. Когда Шарль не играет, «Краснодар» пропускает примерно по два мяча", — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.