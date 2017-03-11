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Стал известен состав «Оренбурга» на матч с «Рубином»

11 марта 2017, суббота. 16:19. Футбол
Стал известен стартовый состав «Оренбурга», который в гостях сыграет с «Рубином» в 19-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 марта, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв, Афонин, Сиваков, Георгиев, Коронов, Григорьев, Дюриш.

Запасные: Абакумов, Гутор, Андреев, Бордачёв, Бреев, Парняков, Драгун, Ефремов, Попович, Саная, Лобжанидзе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Оренбург».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Оренбург ФК Рубин
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