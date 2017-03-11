«Валенсия» на последних минутах ушла от поражения хихонскому «Спортингу»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле хихонский «Спортинг». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась ничьей – 1:1.
Во второй половине встречи гости вышли вперёд после точного удара Дуйе Чопа. «Валенсия» отыгралась только на 85-й минуте, когда отличился Мунир Эль-Хаддади. На 55-й минуте хавбек хозяев Даниэль Парехо не смог реализовать пенальти.
«Валенсия» (30 очков) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Спортинг» (18) занимает 19-ю позицию.