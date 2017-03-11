Гвардиола: мне нравится работать с этими парнями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Мидлсбро» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Мы показали выдающийся футбол, причем с самого начала матча. Это была классная игра. Мы упустили много шансов, интрига должна была умереть уже к 30-й минуте. Нам нужно улучшить реализацию, но в остальном я счастлив. Теперь команду ждёт ответный матч с „Монако“.
Клаудио Браво проделал хорошую работу, благодаря ему мы смогли опять отыграть на ноль. Мне нравится работать с этими парнями, я счастлив», — цитирует Гвардиолу BBC.