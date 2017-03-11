Евдокимов: по игре «Оренбург» был лучше «Рубина»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.
«Хорошо, что взяли очко. По игре мы были лучше, дисциплинированнее, агрессивнее соперника, за исключением последних 10-12 минут. У нас были моменты, около наших ворот опасности не возникало. Также у нас были контратаки, которые не получилось довести до конца из-за состояния поля», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».