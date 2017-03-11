Ниасс: после моего дубля «Суонси» начал поддавливать, «Халлу» повезло

Экс-нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Халл Сити», поделился впечатлениями от победы над «Суонси Сити» в матче 28-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 2:1. Ниасс оформил дубль.
«Нам повезло, при счёте 2:0 „Суонси“ начал поддавливать, мы вполне могли упустить победу. Тренер просто попросил меня прессинговать и искать возможности для открываний. „Халл“ показал классную игру, я — тоже. Думаю, дома мы играем лучше, чем в гостях. Хотелось бы играть на своём поле почаще», — цитирует Ниасса BBC.