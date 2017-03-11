Нойер: в начале матча у «Баварии» были проблемы из-за агрессивности «Айнтрахта»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:0.
«Футболисты из Франкфурта были очень агрессивны, поэтому в начале матча у нас были проблемы. Несколько раз мы ошибались из-за недостатка концентрации. Благодаря этому „Айнтрахт“ создал несколько опасных моментов. Однако в ходе матча мы прибавили. Во втором тайме показали сильную игру и заслуженно победили», — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».